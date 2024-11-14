Düzce\'de Tır Ole Dehşet Kazası

Düzce'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Yabancı uyruklu R.R.B. idaresindeki 06 CTR 436 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Akçakoca kara yolunun Konuralp ışıkları mevkisinde aynı yönde seyreden M.G.C. idaresindeki 34 KF 0732 tıra arkadan çarptı.
Tırın dorsesinin altında sıkışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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