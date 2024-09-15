Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden T.K. idaresindeki 34 HP 4370 plakalı tır, Asarsuyu köprüsü çıkışında balatalarından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü tırı sağ şeride çekerek araçtan indi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Tırın kupa kısmını tamamen saran alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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