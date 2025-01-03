Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
F.Ç yönetimindeki 81 ABH 058 plakalı otomobil, Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı kontrolsüz kavşakta K.A idaresindeki 34 YP 5166 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı.
Sağlık ekiplerce ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan S.T, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen kayıtlarda otomobillerin çarpışması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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