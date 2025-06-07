Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 06 BFM 212 plakalı otomobil ile 54 D 9139 plakalı otomobil D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 54 D 9139 plakalı otomobildeki H.M. ve N.M, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, G.A. ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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