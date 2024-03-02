Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Düzce\'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

02.03.2024 04:11  Güncelleme: 04:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alaaddin P. idaresindeki 34 SK 0537 plakalı otomobil, ilçe merkezi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Semra P. yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ezgi apartmanı davası 3 Mayıs tarihine ertelendi
    04:09 Ezgi apartmanı davası 3 Mayıs tarihine ertelendi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkılan Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması ikinci günde devam etti. Duruşma sonrası yapılan açıklamada, mahkeme heyeti sanıkların 'kırmızı bülten' ile aranmalarını reddetti. Avukat Ersan Şen, kim sorumlu ve suçlu ise ortaya çıkmasını istediklerini belirtti.

  • Samsun'un Bafra ilçesinde ortak trafik denetimi gerçekleştirildi
    04:07 Samsun'un Bafra ilçesinde ortak trafik denetimi gerçekleştirildi

    Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.

  • Tokat Turhal'da 3 araç karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
    04:01 Tokat Turhal'da 3 araç karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

    Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri jandarma olan 5 kişi yaralandı. Kazada, Uzman Çavuş S.A. yönetimindeki bir otomobil, diğer iki otomobille çarpıştı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkım tarif edilemez
    02:47 DSÖ Genel Direktörü: Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkım tarif edilemez

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti. Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, hastanenin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.


01:13 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:57 Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM’de kabul edildi Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılması TBMM'de kabul edildi
00:51 Biden’dan yeni gaf Yardımların Gazze yerine Ukrayna’ya ineceğini söyledi Biden'dan yeni gaf! Yardımların Gazze yerine Ukrayna'ya ineceğini söyledi
00:16 4 ile yeni emniyet müdürü atandı 4 ile yeni emniyet müdürü atandı
22:47 ABD Başkanı Biden: Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız ABD Başkanı Biden: Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacağız
23:56 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme açıklamasına güldü Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasına güldü
23:51 AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında gergin anlar: Keşke azıcık o demden sana da nasip olsa
21:26 Muş’ta at eyeri tartışması kanlı bitti Muş'ta at eyeri tartışması kanlı bitti
21:05 Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti’nin tüm üyeleri Gazze’de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek Dışişleri Bakanlığı: İsrail Hükümeti'nin tüm üyeleri Gazze'de işlemekte oldukları suçlardan ötürü hesap verecek
20:27 Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan, Avrupa kıtasını kurtardı
20:24 İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var İsrail ordusunun acilen 7 bin ek askere ihtiyacı var
19:45 Elon Musk, ChatGPT’nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI’a dava açtı Elon Musk, ChatGPT'nin geliştiricisi yapay zeka şirketi OpenAI'a dava açtı
19:29 THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü THY, 6. kıtaya ilk uçuşunu gerçekleştirdi, başkonsolos uçağın arkasından su döktü
18:02 Rusya, Putin’in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti Rusya, Putin'in nükleer tehdidi sonrası kıtalar arası Yars füzesini test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 05:12:44. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement