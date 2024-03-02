Düzce\'de trafik levhasına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde trafik levhasına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alaaddin P. idaresindeki 34 SK 0537 plakalı otomobil, ilçe merkezi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Semra P. yaralandı.
Ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası yıkılan Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması ikinci günde devam etti. Duruşma sonrası yapılan açıklamada, mahkeme heyeti sanıkların 'kırmızı bülten' ile aranmalarını reddetti. Avukat Ersan Şen, kim sorumlu ve suçlu ise ortaya çıkmasını istediklerini belirtti.
Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biri jandarma olan 5 kişi yaralandı. Kazada, Uzman Çavuş S.A. yönetimindeki bir otomobil, diğer iki otomobille çarpıştı. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bir ayı aşkın bir sürenin ardından 19 bin litre yakıt dağıtmak için Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardığını kaydetti. Şiddetli akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 50 çocuğun tedavisi ve 150 hasta için hayat kurtaran tıbbi malzemeleri ulaştırdıkları bilgisini veren Ghebreyesus, hastanenin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu ifade etti. Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineledi.
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