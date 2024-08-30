Düzce\'de traktör şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Güzeldere köyü Konaş mevkisinde orman envanteri çalışması yapan Atilla M'nin (42) kullandığı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Atilla M'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
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