Düzce'de traktöre çarpan işçi servisinde 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de traktöre çarpan işçi servisinde 8 kişi yaralandı

Düzce\'de traktöre çarpan işçi servisinde 8 kişi yaralandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Minibüsün traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

16.08.2024 21:16
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde traktöre çarpan işçi servisinde bulunan 8 kişi yaralandı.

Bakacak köyü Değirmen mevkisinde tekstil işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki 81 ABG 986 plakalı minibüs, G.A. yönetimindeki 22 HU 069 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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