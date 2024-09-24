Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibe alınan O.Ö. ve İ.G'nin Çay Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan İ.G. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli O.Ö'ye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.