Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde istihbarat çalışmaları kapsamında bir araç durduruldu.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 2 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma KOM Şubesi ekiplerince Akçakoca ilçesine bağlı Arabacı köyünde bir şahsın evine yapılan baskında ise 879 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.