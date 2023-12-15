Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese ve otele düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ve hap ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.