Düzce'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan G.A'nın evi ve üst aramasında 120 gram sentetik uyuşturucu, 16 sentetik ecza ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?