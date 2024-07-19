Düzce'de yaralı yalıçapkını tedavi altına alındı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı.

Melenağzı plajında devriye gezen Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bir bayağı yalıçapkını buldu.

Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları kuşu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerine teslim etti.

Bitkin ve bir başka kuşun saldırısına uğradığı düşünülen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.