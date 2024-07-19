Düzce'de yaralı yalıçapkını tedavi altına alındı - Son Dakika
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Düzce'de yaralı yalıçapkını tedavi altına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bayağı yalıçapkını, tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

19.07.2024 20:17
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan bayağı yalıçapkını tedaviye alındı.

Melenağzı plajında devriye gezen Jandarma Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bir bayağı yalıçapkını buldu.

Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları kuşu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerlerine teslim etti.

Bitkin ve bir başka kuşun saldırısına uğradığı düşünülen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de yaralı yalıçapkını tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de yaralı yalıçapkını tedavi altına alındı - Son Dakika
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