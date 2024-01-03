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Düzce'de Yoğun Sis

Düzce'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde ve TEM otoyolu Düzce kesiminde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce\'de Yoğun Sis
03.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:34
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Düzce'de yoğun sis

DÜZCE - Düzce'de etkili olan sis, kent merkezinde ve otoyolda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Düzce'de gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde ve TEM otoyolu Düzce kesiminde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler bazı noktalarda araç farlarını yakıp takip mesafesini açarak ilerledi. Trafik ekipleri, vatandaşları görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sise karşı uyararak, sürücülerin farlarını yakmalarını, hız kurallarına uymalarını ve yayalara karşı daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA
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