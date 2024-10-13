Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Düzce\'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hüseyin Demircan, Düzce'de arıza yapan aracından inince başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

13.10.2024 12:19
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DÜZCE'de arıza yapan aracından inen Hüseyin Demircan'a otomobil çarptı. Demircan yaşamını yitirirken, 3 aracın daha karıştığı kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hüseyin Demircan'ın kullandığı otomobil arıza yaptı. Arızayı kontrol etmek için aracından inen Demircan'a yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Daha sonra aynı noktada 3 araç daha birbirine girdi. Kazada Hüseyin Demircan hayatını kaybederken, diğer araçlardaki Sıtkı Özer ve Halil Kurşun yaralandı. Zincirleme kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

Politika, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Düzce, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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