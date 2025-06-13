Düzce İtfaiyesine Babalar Günü Sürprizi - Son Dakika
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Düzce İtfaiyesine Babalar Günü Sürprizi

Düzce İtfaiyesine Babalar Günü Sürprizi
13.06.2025 23:50
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Düzce Belediyesi, Babalar Günü öncesi itfaiye personeline çocuklarıyla sürpriz düzenledi.

Düzce Belediyesi, pazar günü kutlanacak "Babalar Günü" öncesi itfaiye personeline sürpriz yaparak çocuklarıyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonuyla babalar günü dolayısıyla itfaiye personelinin çocuklarıyla önceden irtibata geçildi.

Kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz itfaiye personeline yönelik yangında mahsur kalanları kurtarma tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri, ev yangınında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak üzere harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler binaya girdi ve dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı.

Ekipler görevlerini yerine getirirken, dolabın üzerine yapıştırılan kendi çocuklarının fotoğraflarını ve yazdıkları mesajları fark etmedi.

İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın yönlendirmesiyle dolaba dikkatlice bakan ekipler, çocuklarının fotoğraflarını gördüklerinde büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Minik itfaiyeci kıyafetleri giyen çocuklar, ellerinde çiçeklerle babalarının yanına geldi. Babalar ve çocukların buluşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Duygularını dile getiren İtfaiye Eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum Babalar Günü oldu. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde çok şaşırdım. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Emin İlhan ise şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti:

"Hakikaten beklemiyordum. Kafamı kaldırıp çocuğumun fotoğrafını gördüğümde şaşırdım."

Mücahit Baruğ da kurtarmaya odaklandığı için çocuklarının fotoğraflarını ilk başta fark edemediğini dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hasan Can Özdenli ise çok duygulandığını vurgulayarak, "Çocuklarımın fotoğrafı burada ne arıyor diye düşünürken, birden çiçeklerle geldiler. Hiç haberim yoktu, gerçekten çok büyük sürpriz oldu." dedi.

Bayram Uludağ ise, "İlk başta dolabı hiç fark etmedik. İşimiz hayat kurtarmak olduğu için detaylara çok odaklanmıyoruz." şeklinde konuştu.

İtfaiye şoförü Sinan Taş da "Babalar çocuksuz, çocuklar babasız kalmasın. Trafik kurallarına uyalım." uyarısında bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de bu özel anlara tanıklık ederek, itfaiye personelinin Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Özlü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben hem annemi hem babamı kaybetmiş biriyim. Hayatımın en kötü günü, babamı kaybettiğim gündür. Bir babanın benim için çok büyük bir değeri var. Tüm vatandaşlarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum."

Düzce Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce İtfaiyesine Babalar Günü Sürprizi - Son Dakika

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