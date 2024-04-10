Düzce'de 4. dönemini kazanan Hanife Gür, mahalle sakinlerinin takdirini kazanıyor - Son Dakika
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Düzce'de 4. dönemini kazanan Hanife Gür, mahalle sakinlerinin takdirini kazanıyor

Düzce\'de 4. dönemini kazanan Hanife Gür, mahalle sakinlerinin takdirini kazanıyor

Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor. Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.

10.04.2024 12:55  Güncelleme: 12:56
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Düzce'de yaşadığı mahalle sakinlerinin ısrarlarıyla 15 yıl önce adaylığını koyduğu muhtarlığı 4. döneminde de kazanan 63 yaşındaki Hanife Gür, hizmet azmi ve her yaştan insanla kurduğu muhabbetle örnek yöneticilik sergiliyor.

Kentte 1996'da " Türkiye'nin ilk kadın Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı" seçilen Gür, Kara Hacı Musa Mahallesi sakinlerinin ısrarlarıyla 2009'daki yerel seçimlerde kazanarak "Düzce'nin ilk kadın muhtarı" olma başarısını da gösterdi.

Daha sonra 2014 ve 2019 yıllarında da kazanan Gür, semt pazarı ve kadınlar için el emeği pazarının kurulması, lise ve üniversite öğrencileri için kursların açılması, oyun parkı ve spor sahalarının yapımı gibi sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanlarında hizmetlerin getirilmesi çabalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini ve sevgisini kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 rakibe karşı girdiği yarışta 2 bin 900 oyun 1827'sini alarak 4. dönem görevine başlayan Gür, her yaştan insanla kurduğu güzel ilişkilerle mahallesine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Gür, AA muhabirine, 2009'da mahalle halkının sürekli esprili şekilde "muhtar ol" baskıları sonucu girdiği muhtarlığı çok severek yaptığını dile getirdi.

Muhtarlığı, "gönüllere dokunmak" olarak tanımlayan ve başarısının arkasındaki duygudan bahseden Gür, "Ailelerin ruhunu okşamak, samimi olmak. Samimiyet, dürüstlük, güven, güvenli olmak... Bütün insanların gönlüne girmek. Ben işimi çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum." dedi.

Gür, 1996'da girdiği seçimde "Türkiye'nin ilk kadın seyyar pazarcılar odası başkanı" ünvanını kazandığını bildirerek, muhtar seçilene kadar sürdürdüğü görevindeki kazanımların ufkunu çok açtığını, esnaf teşkilatındaki çalışmaları mahalleye de taşıma imkanı bulduğunu anlattı.

Hayatının insanlarla diyalog halinde geçtiğine ve her yaş grubuyla çok iyi anlaştığına değinen Gür, "Büyükle büyük, küçükle küçük, kadın erkek ayırmadan çok samimi şekilde severek, isteyerek anne şefkati ve merhametiyle yaklaşıyorum. Onları dinliyorum. Çocukların sorunlarını dinliyorum. Çocuklar, gençler sorunlarını anlatıyor." diye konuştu.

"Karşındaki insan kendine güvenildiğini hissettiğinde seni sevdiğini anlıyorsun." diyen Gür, hayatına dair planlamalarda muhtarlıktan başka hedefinin bulunmadığını dile getirdi.

Gür, yaşının ilerlediğini ve artık gençlere yer açmak gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerle biz de büyüyoruz. Örneğin ben muhtar olduğumda 15 yaşındaki çocuklar bugün 30 yaşına geldi. Hala çok güzel görüşüyoruz, onlarla, 'Siz de büyüyünce, muhtar, yönetici olduğunuz zaman küçüklerinizi koruyun, büyüklerinizi sayın. Kendi yaşıtlarınıza da saygı gösterin, eliniz, yüreğiniz, merhametiniz açık olsun' şeklinde karşılıklı sohbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kimsenin kendisin muhtar olarak hitap etmediğine dikkati çeken Gür, "Hanife Abla diye geliyorlar. Mahallemin Hanife Halasıyım. Anneler çocuklarını parka gönderdikleri zaman, 'Hanife ablam var nasıl olsa, emin elde, oynasın geç vakte kadar parkta.' dedikleri Hanife teyzeleriyim." dedi.

Kaynak: AA

Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 4. dönemini kazanan Hanife Gür, mahalle sakinlerinin takdirini kazanıyor - Son Dakika

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