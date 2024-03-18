Düzce Üniversitesi Öğrencileri Karla Buluşmak İçin Yaylalara Çıktı

Şehre kar yağmayınca öğrenciler yaylaya çıktı
Düzce yaylalarında Off-Road safari
DÜZCE - Düzce'de kış aylarında şehre kar yağmayınca üniversite öğrencileri karla buluşmak için yaylalara Off-Road araçları ile çıkarak karla buluştu.
Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu kış aylarında kente kar yağmayınca, öğrencilerin kar özlemini gidermek için proje hazırladı. Hazırlanan proje çerçevesinde Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri ile birlikte 5 hafta boyunca öğrenciler karla kaplı yaylalara çıkarılması planlandı. İki haftada yapılan etkinlik çerçevesinde öğrenciler Off-Road araçları ile yaylalara taşındı. Karla buluşan öğrenciler, hem kar hasretini giderdi hem de Off-Road yaptı. Öğrencilerin etkinlikte büyük keyif aldıklarını belirten Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu Sekreteri Ömer Faruk Taşkın, "Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu ve Düzce Safari Off-Road kulübü ortaklığında Düzce'nin yaylarının tanıtım etkinliğine geçen hafta başlamıştık. Bu hafta da öğrencileri karlı yaylalar ile buluşturduk. Yaklaşık 2 bin öğrenciye Düzce'nin yaylalarını tanıtmak istiyoruz. Sırık yaylasına geldik ve öğrenciler ile burada etkinlik yapıyoruz. İftarımızı yapmamızın ardından tekrar şehre döneceğiz. Burada yapılabilecek en aksiyonlu ve en güzel etkinlikleri planlıyoruz ve öğrenciler ile beraber faaliyetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ramazan bayramına kadar her hafta sonu 30 Off-Road aracının katılımı ile yapılacak kar safarilerinde 2 bin öğrenci karla buluşturulması planlanıyor. Öte yandan kar safari drone ile havadan görüntülendi.
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