Eber Gölü'nde 'küçülme' tehlikesi baş gösterdi - Son Dakika
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Eber Gölü'nde 'küçülme' tehlikesi baş gösterdi

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi ve derinliği azalmaya devam ediyor. Göldeki su seviyesinin son yıllarda yaklaşık 65 kilometre kareye kadar düştüğü belirtilirken, gelecek yaz döneminde su seviyesinin daha da çekileceği tahmin ediliyor.

20.06.2024 11:51
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Eber Gölü'nde 'küçülme' tehlikesi baş gösterdi

Kuraklıkla birlikte Eber Gölü'nde hem su seviyesi hem de su derinliği azaldı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde yaşanan sıcak havalarla birlikte ortaya çıkan kuraklığın etkisi ile su seviyesi azalmaya devam ederken, geçmişte yaklaşık 145 kilometre kare alana sahip su seviyesinin son yıllarda yaklaşık 65 kilometre kareye kadar azaldığı belirtildi.

Küresel ısınma ile birlikte son yıllarda etkisini göstermeye başlayan kuraklık Eber Gölünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yağışların azalması ile göldeki su seviyesi ve derinliğinin kritik seviyelere düştüğü belirtildi. Göldeki su seviyesinin düşmesi ile göldeki, adacık sayılarının da arttığı ve su yüzeyine çıktıkları gözlendi.

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, göl için adeta tehlike çanlarının çaldığını ifade etti. Ateş, "Son yıllardaki mevsimsel kuraklıklardan dolayı Eber Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesi halen devam etmekte. Yağışların az olması, yanlış sulama ve Eber Gölü'nü besleyen su kaynaklarının önüne bentlerin ve barajların yapılması gölü besleyen damarların tıkanmasına neden olmuştur. Bu yüzden Eber Gölü hızlı bir şekilde 10'da 7'lik bir seviyede su kaybı yaşadı. Şu anda yaklaşık 65 kilometrekarelik bir alana sahip daha önceden ise 144 kilometrekarelik su seviyesinin olduğu bir alana sahipti eskiden su derinliği de şuanda en derin yeri 1-1.5 metre arasında su seviyesi bulunmakta. Önümüzdeki yaz döneminde de tahmin ettiğimiz üzere sıcakların fazla olacağı düşüncesi ile su seviyesinin hızlı bir şekilde çekeceğini düşünüyoruz ve bundan dolayı göl daha da küçülecek" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Eber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eber Gölü'nde 'küçülme' tehlikesi baş gösterdi - Son Dakika

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