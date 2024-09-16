Eberswalde'de Yangın: 2 Türk Hayatını Kaybetti

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün çıkan yangında 2 Türk vatandaşın hayatını kaybettiğini ve yerel makamlar tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün (15 Eylül) çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.