Ebeveynler İçin Seminer Düzenlendi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Çocuklarımız için Ebeveynlerimiz Bilgileniyor" konulu seminer organize edildi.

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince katılımcılara, suç önleme ve diğer bazı konularda bilgi aktarıldı.

Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, yarıyıl tatilinde öğrencilere, şimdi ise ebeveynlere yönelik çeşitli eğitimler düzenlediklerini kaydetti.