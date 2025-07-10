Ebrar Sitesi Davası Devam Ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 4'ü tutuksuz, ikisi firari, 9'u kamu görevlisi 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firarilerin yanı sıra tutuksuz sanıklar da duruşmada yer almadı.

Sanık Tepebaşı, savunmasında, binanın çevresinde petrol istasyonu ve oto yıkama bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 15 yıldır bu binaya sürekli su vuruyordu. Asansör boşluğunda sürekli su tahliye ediliyordu. Bu hususun bilirkişi tarafından incelenmesini talep ediyorum." dedi.

Avukatlar, dosyadaki bilirkişi incelemesinin beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.