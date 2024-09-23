Ebrar Sitesi'nde Adli Kontrol Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ebrar Sitesi'nde Adli Kontrol Devam

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi sanıkları için tahliye itirazı reddedildi, adli kontroller sürecek.

23.09.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi davalarındaki sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'ın L Blok davasından tahliye edilmesine itiraz etti. Mahkeme heyeti, itirazı reddederek sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin aynen devamına karar verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 11 Temmuz 2024 tarihinde Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen L bloğunda duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Doğan ve sanık Tevfik Tepebaşı'na yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vermişti.

"Tahliye kararı hukuka aykırıdır"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı ve Doğan'ın L Blok davasından tahliye edilmesine itiraz etti. Cumhuriyet Savcısı, tahliye kararına esas alınan bilirkişi raporunda sanıkların asli kusurlu olduğu hususunun ortadan kalktığına dair bir tespit bulunmamasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Davaya konu binanın zemin kat ve asma katında ticari olarak kullanım için tadilat yapıldığı, bu sırada buralardaki duvarların kaldırıldığı ve bu eylemin binanın deprem davranışını olumsuz etkileyen yumuşak kat ve zayıf kat davranışını tetiklediği, binanın yıkılmasına etki ettiği hususuna yer verildiği ayrıca zemin etüdü raporunun içeriğinin yetersiz bulunduğuna dair bilirkişi raporunda belirtilen kişilerin de ayrıca kendi kusurlarından sorumlu oldukları açık olup, sanıkların asli kusurlu olarak üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin varlığı, sanıkların temin edilme şekli gözetildiğinde kaçma şüphesinin bulunduğu, CMK 100/2.-a, maddesi uyarınca tutuklama nedeninin bulunması, bu aşamada delillerin tam olarak toplanamadığı ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla, dosyadaki deliller ve bilirkişi raporları kapsamında asli kusurlu olduğu belirlenen sanıkların kusur durumunun değişme ihtimali bulunduğundan bahisle yapılan tahliye kararı hukuka aykırıdır."

"Tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak..."

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı'nın itirazını reddetti. Mahkemenin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın tahliyesine ilişkin ara karara Cumhuriyet Savcısı tarafından itiraz edilmiş ise de dosyaya giren Konya Teknik Üniversitesi'nde görevli bilirkişiler tarafından hazırlanan raporun 39. sayfasında davaya konu binanın zemin kat ve asma katında ticari olarak kullanım için tadilat yapıldığı, bu sırada buralardaki duvarların kaldırıldığı ve bu eylemin binanın deprem davranışını olumsuz etkileyen yumuşak kat ve zayıf kat davranışını tetiklediği, binanın yıkılmasına etki ettiği hususuna yer verildiği ayrıca zemin etüdü raporunun içeriğinin yetersiz bulunduğunun ifade edildiği bu hususların sanıkların kusur durumunu etkileme ihtimali bulunması, sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepabaşı'nın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak Cumhuriyet Savcısının itirazının itirazının reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm verilmiştir. Sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın tahliyesine ilişkin ara karara Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan itirazın reddine, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerinin aynen devamında oy birliği ile karar verildi."

Ne olmuştu?

25 Ocak 2024'te görülen L bloğun ilk duruşmasında Ahmet Doğan, "Buranın mühendisi, mimarı, ustası, yani yönetmeliğin getirdiği her şeyi yapılmıştır. Ben bir öğretmenim, inşaattan anlamam ama kooperatifte gerektirdiği bütün izinler ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu. Suçlu olmadığımı düşünüyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha devletimize, milletimize, insanlığa yaşatmasın" ifadesini kullanmıştı.

Ebrar Sitesi\'nde Adli Kontrol Devam
Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Deprem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi'nde Adli Kontrol Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ebrar Sitesi'nde Adli Kontrol Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement