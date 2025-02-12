Ebrar Sitesi'nde Mağduriyete Tepki - Son Dakika
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Ebrar Sitesi'nde Mağduriyete Tepki

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Ebrar Sitesi'ndeki müteahhitlere ev verilmesi, mağdurlarda infiale neden oldu. Valilik iptal etti.

12.02.2025 10:41
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve bu kişilerin yakın akrabalarına kurada ev çıktı. Ebrar Sitesi'ndeki hak sahipleri, Kahramanmaraş Valiliği'ne dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve sanıklara ev verilmemesini talep etti. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ebrar Sitesi'ndeki hak sahibi mağdurlar Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştü. Mağdurlar, "Valimiz, Ebrar Sitesi kurasında müteahhit Tevfik Tepebaşı ve Mustafa Timurbanga ile yakınlarına çıkan dairelerin iptal edildiğini açıkladı" bilgisini paylaştı. Valilik kaynakları da mağdur vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ilettiklerini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'ndeki 22 bloktan 18'i yıkıldı. Bin 480 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından 32 bloktan oluşan sitenin inşası tamamlandı.

3 Şubat'ta gerçekleştirilen "Merkez 8 Ebrar Sitesi Projesi 634 Konut Kura Çekim Programı"nda Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve bu kişilerin yakın akrabalarına kurada ev çıktı. Ebrar Sitesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve Ebrar Sitesi'nin sanıklarına ev verilmesine tepki gösterdi.

6 Şubat'ta Emlak Konut'un İletişim Ofisi'nin önünde eylem yapan hak sahipleri, "Yaklaşık 2 hafta önce buradaki herkesi arayıp, kuraya dahil olacaklarını söylediler. Kuranın 6 Şubat'ta yapılacağı söylendi. Ama ne hikmetse bu kura 3 Şubat'ta yapıldı. Apar topar kura çekimi için karar alındı. Buradaki çoğu insanın haberi olmadan kura çekildi. Yıl 2025, kura fanusla yapılıyor. Nerede görülmüş fanusla kura çekiminin yapıldığı. Burada yaklaşık 350 kişi mağdur. Herkes 2 yıldır evini bekliyor. İnsanlar orada cenazelerini çıkardı. Buradaki insanlar hak sahibiydi. Herkesin arsası vardı. İsmi kurada çıkmayanlara nerede ev verilecek bilemiyoruz. Mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Ev yapılması gereken yere Emlak Konut orada neden kendine ofis inşa etmiş? Bunun cevabını da merak ediyoruz. Aslında herkesin kafasında çok soru işareti var. Asıl beklenen mağduriyetlerin giderilmesidir. Bu insanların iki yıl daha bekleyecek sabrı kalmadı. Herkesin orada emeği var. Bu emeklerin hiçbirini yiyemeyecekler" açıklamasında bulunmuştu. Hak sahiplerinin eylemine CHP heyeti de destek vermişti.

"Depremde bin 480 kişiye mezar olan binaların yapımında sorumluluğu bulunanlara verilen ev kamu vicdanını rahatsız etmiştir"

Öte yandan Ebrar Sitesi'ndeki hak sahipleri, Kahramanmaraş Valiliği'ne dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini ve sanıklara ev verilmemesini talep etti. Valiliğe verilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"... Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ait youtube isimli internet sitesi üzerinden, 3 Şubat 2025 tarihinde 'Merkez 8 Ebrar Sitesi Projesi 634 Konut Kura Çekim Programı' adı ile yapılan kurada Ebrar Siteleri içerisinde bulunan bir kısım taşınmazların müteahhidi olarak bilinen Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve bu kişilerin yakın akrabalarına kura sonucunda ev çıkmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde bin 480 kişiye mezar olan bu binaların yapımında sorumluluğu bulunan kişilere ve yakın akrabalarına ev verilmesi kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Yargılaması henüz devam eden pek çok dosyada sanık olarak yargılanan bu kişilerin Ebrar Sitesi'nden ev sahibi olmaları toplumun huzur ve sükununu bozacaktır.

Tevfik Tepebaşı isimli kişi halihazırda tutuklu olarak yargılanmaktayken Mustafa Timurbanga ise kaçak durumdadır. Her ne kadar ilgili suçlar kapsamında kesinleşmiş cezaları bulunmasa da, tutuklu ve kaçak durumda olan sanıklar hakkında yürütülen ceza yargılamalarının akıbeti aşikardır. Bu sebeple, Ebrar Sitesi'nde yaşayan bin 480 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş olsalar bile Tevfik Tepebaşı, Mustafa Timurbanga ve bu kişilerin yakın akrabalarının mülkiyet haklarının ihlaline sebebiyet vermeyecek şekilde, bu kişilere çıkan evlerin ilimizde yapılan başka deprem konutları ile takas edilmesini, bu kişilere ve akrabalarına çıkan evlerin 3 Şubat 2025 tarihli kurada kendisine ev çıkmayan başka vatandaşlara verilmesini talep ederim."

"Vali müteahhitlere çıkan dairenin iptal edildiğini açıkladı"

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ebrar Sitesi'ndeki hak sahibi mağdurlar Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştü. ANKA'ya konuşan mağdurlar, "Valimiz, Ebrar Sitesi kurasında müteahhit Tevfik Tepebaşı ve Mustafa Timurbanga ile yakınlarına çıkan dairelerin iptal edildiğini açıkladı" bilgisini paylaştı.

Valilik: Hukuki süreç devam ediyor

Valilik kaynakları da mağdur vatandaşların taleplerini değerlendirdiklerini, konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ilettiklerini ve hukuki sürecin devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş, İnsan Hakları, Tepebaşı, Deprem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ebrar Sitesi'nde Mağduriyete Tepki - Son Dakika

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