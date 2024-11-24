Ebro ve Chery Ortak Araç Üretimine Başladı

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BARCELONA, 24 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın Ebro-EV Motors ve Çin'in Chery Automobile şirketleri, Barselona'nın Zona Franca bölgesinde bulunan ortak girişimleri Ebro Fabrikası'nda araç üretimine başladı.

İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu törende yaptığı konuşmada, ortaklığın Çinli ve İspanyol şirketler arasında gelecekte kurulacak ortak girişimler için model teşkil etmesinden övgüyle söz ederek, İspanya genelinde Ebro ve Chery benzeri işbirliklerinin artması temennisinde bulundu.

Fabrika ilk olarak s700 SUV üretecek. Bunu gelecek haftalarda s800 SUV modeli izleyecek. Her iki orta boy model de Plug-in Hybrid ve içten yanmalı motorlara sahip olacak ve tarihi İspanyol markasının yeniden doğuşunun 70. yıldönümüne denk gelecek.

Ebro'nun ana şirketi EV Motors'un Başkanı Rafael Ruiz, "Kurumlar, sendikalar, yatırımcılar ve Chery arasındaki işbirliği sayesinde, tarihi mirası inovasyonla harmanlayan yeni nesil araçlara hayat veriyoruz" dedi.

Chery Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue, Ebro markasının İspanya'daki kültürel ve tarihi öneminin altını çizerek, "Chery ve Ebro, her iki şirketin güçlerini bir araya getirmek için el ele verdi ve Ebro markasını İspanya'nın ana ulusal otomobil markasına dönüştürmeyi taahhüt etti" diye konuştu.

Yin, iki tarafın "yeni yeşil enerji teknolojilerinin ortaklaşa geliştirilmesi ve teşvik edilmesiyle sürdürülebilir kalkınma sağlamayı amaçladığını" ifade etti.

Ebro-EV Motors ve Chery Automobile nisan ayında Barselona'da ortak girişim aracılığıyla yeni elektrikli araçlar geliştirmek üzere anlaşma imzalamıştı.

Bu ortaklıkla Chery, Avrupa'da araç üreten ilk Çinli otomobil üreticisi oldu. 2021'de kapanan eski Nissan fabrikasını yeniden kullanıma açan ortak girişimin 1.250 kişiye istihdam yaratması ve 2029'a kadar 150.000 araç üretmesi bekleniyor.

Araçlar, yıl sonuna kadar 30'u faaliyete geçecek 45'in üzerinde onaylanmış satış noktası ile büyüyen ağ aracılığıyla İspanya genelinde dağıtılacak.