Ece Üner Serbest Bırakıldı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile serbest bırakıldı. İstanbul Adliyesi çıkışında bir açıklama yapan Üner, "FETÖ artığı operasyon çocuğu sözüyle bana itibar suikastı yapan Rasim Ozan Kütahyalı'yı kastettim. Mağduru olduğum bir dosyanın şüphelisi olarak ifadeye çağrıldım" dedi.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, saat 15.00 sıralarında sosyal medyadan savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu. Üner, "Savcılık tarafından ifadeye çağrıldım, henüz nedenini bilmiyorum. Öğrendiğimde sizi de bilgilendireceğim. İfademin uzaması halinde bu akşam Ana Haber'de birlikte olamayabiliriz." diye yazdı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımına yer verildi

Bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Halk TV programcısı, gazeteci İsmail Saymaz'ın 15 Mart'ta pasaportuna el konulmasını duyurduğu paylaşıma yer verildi. Açıklamada Saymaz'ın "Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1,5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

"FETÖ'lü" paylaşım gerekçe gösterildi

Başsavcılık açıklamasında Üner'in, Saymaz'ın bu paylaşımına "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklinde yanıt verdiği ve bu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301/1 maddesinde düzenlenen "yargı organlarının alenen aşağılama" ve 288/1 maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Savcılığın talimatının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Halk TV'ye giderek Üner'i ifade için savcılığa davet ettiler. Görevliler, bir gözaltı kararı olmadığını belirttiler. Üner, görevlilerle birlikte ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.

Bayramoğlu ve Toktaş da eşlik etti

İfade işlemi sırasında Üner'i sunucu eşi Deniz Bayramoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, meslektaşları yanlız bırakmadı. Yaklaşık 40 dakika savcılığa ifade veren Ece Üner, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de sevk talebine uydu, Üner'i serbest bıraktı.

Serbest kaldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapan Ece Üner, neden soruşturma başlatıldığını anlattı. Üner, Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisini ve ailesini tehdit ettiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım"

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kutladığımız gün. O yüzden bir kere daha İstiklal Marşı'nı ve ilk kelimesini, 'Korkma'yı hatırlamak ve hatırlatmakta fayda var buradan bütün meslektaşlarıma. Çünkü anladığım kadarıyla bunun tersi bir atmosfer yaratılmaya çalışılıyor. Fakat mağdur olduğum bir davadan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldım. Çok uzun süredir Ergenekon, Balyoz döneminde olduğu gibi birçok insanı intihara sürükleyen, birçok insanı hapse attıran, aileleri parçalayan, birçok kıyıma sebep olan bir kişi çok uzunca bir süredir beni, ailemi hedef alıyor.

"Savcıları ve yargı makamını etkilediğim şeklinde algılanmış söz konusu mesaj. Öyle bir şey yok"

İftira atarak, aşağılayarak, yalan söyleyerek ve aynı dönemden birtakım dersler alınmış olunmasına rağmen, 'kandırıldık' denmiş olmasına rağmen aynı dönemin işaretlerini bu dönem görüyor olmam, bu kişi tarafından açık hedef haline getirilmiş olmam, onun sonuçları olarak tehdit altında yaşıyor olmam. Bütün bunlar dolayısıyla İsmail Saymaz'ın 'itibar suikastı' kelimesini, ifadesini üstüme alındım. Aynı itibar suikastının mağduru olarak tam da bugün, çok manidar bir şekilde söz konusu olan şahıs, 'operasyon çocuğu' dediğim Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili suç duyurusunda bulunacakken, dediğim gibi mağdur olduğum davanın şüphelisi oldum. Çünkü savcıları ve yargı makamını etkilediğim şeklinde algılanmış söz konusu mesaj. Öyle bir şey yok. Çok uzun süredir ekranlarda da, Halk TV kayıtlarında da vardır. 'FETÖ artığı' ve 'operasyon çocuğu' ifadesini söz konusu şahıs, ailemi, beni hedef alan, aşağılayan, iftira atan, yalanlarla hedef gösteren kişiyle ilgilidir. Dediğim gibi, mağdur olduğum bir davanın şüphelisi olarak adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Durum budur. Teşekkür ederim."