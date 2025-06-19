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Eczacı Cinayetinde Dava Devam Ediyor

Eczacı Cinayetinde Dava Devam Ediyor
19.06.2025 19:36
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Karşıyaka'da eczacı Birsen Bayraktar'ın cinayetiyle ilgili davada tanık ifadeleri alındı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde eczacı Birsen Bayraktar'ın (73) evinde öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında söz verilen tanık çilingir H.M., "Eve girdiğimizde elektrik yoktu. Bir kişi hareketsiz şekilde yerde yatıyordu. Etrafı izlerken tavanda ve saçında kan lekelerini gördüm. Ev, hırsızlık yaşanmış gibi karışık değildi. Apartman görevlisinin eşi ağlıyordu. Kapı kilitli değildi" dedi.

Olay, 14 Nisan 2020'de, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Birsen Bayraktar'dan haber alamayan Ukrayna'da yaşayan oğlu Kafkas Gence Karadağoğlu (45) ve komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapısını çilingire açtırarak girdiği evin holünde, Birsen Bayraktar'ın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Başta düşerek yaşamını yitirdiği sanılan Bayraktar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun 18 Aralık 2020 tarihli raporunda, Bayraktar'ın künt kafa travmasına bağlı kubbe kemiğindeki kırık, beyin zarları arasındaki kanama ve boynuna uygulanan baskı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti çözmek için 4 yıl boyunca çalıştı.

4 SENE SONRA DAVA AÇILDI

Polis ekipleri, komşuların ifadelerinden Bayraktar'ın evinden olay günü ses duyulduğunu, kapıya giderek zili çaldıklarını, bu sırada kapının önünde iş güvenliği ayakkabısına benzer bir ayakkabı gördüklerini ancak kapı açılmayınca üst kata çıktıklarını tekrar geri döndüklerinde ise ayakkabının olmadığı bilgisine ulaştı. Bayraktar'ın telefonunda yapılan incelemede apartman görevlisi Uğur Can'ın ayağındaki ayakkabının, komşuların kapı önünde gördüğünü söyledikleri ayakkabıyla aynı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli olarak geçen yıl 6 Mayıs'ta binanın kapıcısı Uğur Can, eşi M.C. ve olaya iştirak ettiği gerekçesiyle aynı apartmanda yaşayan ve binanın tamirat işleriyle uğraştığı da öğrenilen elektrikçi Hakan H.'yi (60) gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, Uğur Can ile apartmanda oturan elektrikçi Hakan H. hakkında 'kasten öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından müebbet ve 15'er yıla kadar hapis, M.C. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılığın talebi sonrası mahkeme, sanıklardan Uğur Can hakkında yakalama kararı verdi. Gözaltına alınan Can, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÇİLİNGİR DİNLENİLDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Uğur Can ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Bayraktar'ın dairesinin kapısını açan çilingir H.M. tanık olarak dinlenildi. H.M., "Eve girdiğimizde elektrik yoktu. Bir kişi hareketsiz şekilde yerde yatıyordu. Etrafı izlerken tavanda ve saçında kan lekelerini gördüm. Ev, hırsızlık yaşanmış gibi karışık değildi. Apartman görevlisinin eşi ağlıyordu. Kapı kilitli değildi" dedi.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Uğur Can, beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanık M.C. ise "Eşim böyle bir şey yapmadı, suçsuz ama 6 aydır yatıyor. Daha önceki ifadelerimi tehdit altında söylemiştim" diye konuştu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı.

Tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

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