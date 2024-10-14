Eczaneden Hırsızlık Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneden hırsızlık yapan cezaevi firarisinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eczanenin kasasından para ile kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, hırsızlığı İ.B'nin yaptığını tespit etti.

Yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İ.B'nin hırsızlık suçundan 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve Elmalı Cezaevi'nden firar ettiği belirlendi.

-Olay

Kökez Mahallesi'nde 10 Ekim'de sahibi olduğu eczaneye gelen Ayşe Baygut, para kasalarının açık olduğunu fark edince iş yerinin güvenlik kamerasını izlemiş ve gece saatlerinde bir kişinin eczaneye girip, kasadaki para ile bazı ilaçları aldığını görerek durumu polise bildirmişti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, eczanenin penceresinden giren şüphelinin, kasadaki parayı ve ilaçları bir çantaya koyduğu yer almıştı.