Eda Nur Gezer Davası Başladı - Son Dakika
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Eda Nur Gezer Davası Başladı

Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümünde 10 sanık yargılanıyor.

25.12.2024 15:16
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Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 9 sanıkla taraf avukatları katıldı.

Müşteki baba Emrah Boduk ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, hayatını kaybeden Eda Nur Gezer'in yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Son bilirkişi raporundaki aleyhine olan hususları reddeden Sukas, şirketteki sorumluluğunun stratejik planlar ve bütçe yönetimi olduğunu ifade etti. Sukas, şirketinde iş sağlığı ve güvenliği birimi olduğunu, mevzuatın belirlediği kurallar içerisinde rutin şeylerin yapıldığını ve çalışanlara bu kuralların öğretildiğini belirtti.

İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı sanık Erman Uzun da olaydan 2 gün önce müdürlerinin çağrısıyla bir teknik gezi yaptıklarını anlattı.

"İnsan sağlığı için risk teşkil etmeyen bir durumdu"

Gezi sırasında bir sürü rutin sıkıntılar gördüklerini dile getiren Uzun,"Sahanın bir yerinde su sıkıntısı göründü. İnsan sağlığı için risk teşkil etmeyen bir durumdu. Ben kazıyı da olay günü öğrendim. Kazı günü kepçeyi oraya gönderenler ve kazı kararı alanlar sorumluluklarını yerine getirmediği için şu an karşınızdayım." dedi.

Tesisat ustası sanık Fayık Cansu, kazıyı yaptıktan sonra yanlarında bulunmadığı için şerit çekemediklerini belirterek, çukur kapatma eğitimi almadığını söyledi.

Tekniker sanık Furkan Keleş ise kendi başına karar alıp kimseye bir şey yapmasını söylemediğini belirtti.

Duruşmada tüm sanıklar zarar oluştuğu takdirde bunu karşılayacaklarını ifade etti.

Müşteki baba Emrah Boduk ifadesinde, sanıkların hepsinin birbirini suçladığını belirterek, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, yeni bilirkişi raporunun alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda 26 Nisan'da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, Eda Nur Gezer "maktul", annesi Nurcan Gezer ile babası Emrah Boduk "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de iş makinesi operatörlüğü yapan Sezai Ayhan, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman, tesisat ustası Fayık Cansu ve tekniker Furkan Keleş'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Akyol hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden S.Y. hakkındaki soruşturmanın ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle ayrı yürütüldüğü kaydediliyor.

Kaynak: AA

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