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Edgar Morin'den Barış Çağrısı

Sosyolog Morin, Türk ve Kürt halklarının birliği için barış ve demokratikleşme sürecini destekliyor.

09.03.2025 11:44
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(ANKARA) - Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na ilişkin DEM Parti İmralı heyetine gönderdiği mektupta, " Türkiye'deki barış ve demokratikleşme süreci, insanlık onurunun bir gereğidir. Bu nedenle, emperyalizmin bölgesel kışkırtmalarına karşı Türk ve Kürt halklarının birliğinden yana olduğumu deklare ediyorum"ifadelerine yer verdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Fransız sosyolog ve filozof Edgar Morin, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"na ilişkin DEM Parti İmralı heyetine mektup gönderdi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Özgür düşünce ve demokratik tartışmanın insanlığın ortak değerleri olduğuna inanan bir aydın olarak Türkiye'deki barış ve demokratik dönüşüm sürecini sonuna kadar destekliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin Kürt siyasetçilerle tokalaşmasıyla başlayan ve İmralı cezaevinde yatan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'yla devam eden bu tarihi süreçte herkesi Türk ve Kürt halklarının bir arada yaşam iradesine saygı duymaya ve güç katmaya davet ediyorum. Sokrates'ten beri insanı insan yapan şeyin özgürce düşünmek ve başkalarıyla konuşmak olduğunu biliyoruz. Ki zaten düşünmek, insanın kendi kendisiyle kurduğu sessiz bir diyalog değil midir?

Barış, insanların kendileriyle ve birbirleriyle özgürce konuşabilmesidir. Barış aynılaşmak değil, birbirine fırsat vermektir, yok etmeden ikna etmeye çalışmaktır.

Türkiye'deki barış ve demokratikleşme süreci, insanlık onurunun bir gereğidir. Bu nedenle, emperyalizmin bölgesel kışkırtmalarına karşı Türk ve Kürt halklarının birliğinden yana olduğumu deklare ediyorum.

Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi.

Edgar Morin, 7 Mart 2025"

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Abdullah Öcalan, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, PKK, Son Dakika

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