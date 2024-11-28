Edirne 2025 Bütçesi 1.335 Milyon Lira - Son Dakika
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Edirne 2025 Bütçesi 1.335 Milyon Lira

Edirne 2025 Bütçesi 1.335 Milyon Lira

Edirne İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesi oy birliğiyle 1 milyar 335 milyon lira olarak belirlendi.

28.11.2024 15:47
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Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi 1 milyar 335 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında, meclis toplantı salonunda yapılan kasım ayı 19. birleşimi yoklama ve tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şenol Kılıç, 2025 yılı bütçe tasarısı kapsamında hazırlanan raporu sundu.

Kılıç, komisyon raporunda 2025 Performans Programında yer alan 1 milyar lira İl Özel İdare Bütçesi'nden 335 milyon lira da bütçe dışı ödenek olmak üzere Edirne İl Özel İdaresi 2025 Yılı Performans Bütçesi'nin 1 milyar 335 milyon lira olarak ön görüldüğünü belirtti.

Edirne İl Özel İdaresi gelecek yıl bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gegeoğlu, yaptığı konuşmada, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayında kurum müdürlerinin katılımıyla verimli bir dönem geçirdiğini söyledi.

Toplantılarda Edirne için bu yıl yapılanların ve gelecek yıl yapılacakların ele alındığını anlatan Gegeoğlu, "Hep birlikte bunlara karar verdik şehrimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Genel hatlarıyla ilçelerin önceliklerini planlayarak bütçemizi gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA

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