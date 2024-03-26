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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Edirne Vergi Dairesini ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Kartaltepe Mensucat ve Modavizyon'u da ziyaret eden İba, fabrika personeline hayır işler temennisinde bulundu.

İba, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkında Edirne'de hizmet veren motokurye emekçileri ile buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'ye hizmet için geceyi gündüze katarak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kazananın Edirne olmasını istediklerini dile getiren İba, "Kentimiz hizmet bekleyen bir şehir. Uzun süredir aynı yerinde sayan kentin çok daha iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Daha güzel Edirne'de yaşamayı arzu ediyoruz. 5 yıldan beri her bir vatandaşımıza ulaştık. Dertlerini dinledik, yanlarında olduk dersimize çalıştık, hizmet etmek için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışacağız. Biz kendimize güveniyoruz bu şehre gerçekten hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Adayı Gencan Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, ziyaretlerini sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarına devam eden Akın, Edirne Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Açıkgöz'ü ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Akın, Edirne'de sanayinin gelişmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşması için iş insanlarıyla birlikte hareket ederek gereken tüm desteği vereceklerini belirtti.

Ardından kentteki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Akın, Edirne'nin istihdamına ve ekonomisine katkı sunan fabrikanın yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederek, "Edirne'mizin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunan her firmamızın en büyük destekçisi biz olacağız." diye konuştu.

İYİ Parti Adayı Sedefçi

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Esentepe'deki suni göleti ziyaret eden Sedefçi, 2008'de belediye başkanı olduğu dönemde yaptırdığı göletin şu anki durumunun içini sızlattığını belirtti.

Göreve geldiğinde yıl sonuna kadar göletin eski gösterişine ve güzelliğine kavuşacağını dile getiren Sedefçi, "Sizin ve ailenizin keyifle vakit geçirebileceği, dinlenebileceği bir yer yaratmak bizim için önemli. Sevgili Edirneliler, bu göletin yenilenmesi, sizlere verdiğim değerin ve Edirne'mize olan sevgimin bir göstergesi. Birlikte, Edirne'mizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir şehir yapacağız." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Adayı Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Karakütük yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmetlerinde teknolojik altyapının yetersizliğini, hizmetlerde dijitalleşmenin eksikliği ve inovatif çözümlere yeterince yer verilmemesini temel sorunlardan biri olarak gördüklerini belirtti.

"Yerel yönetimlerde karşılaşılan sorunları çözmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımına öncelik vereceklerini aktaran Karakütük, "Akıllı şehir çözümlerini hayata geçireceğiz ve girişimcilik ile yenilikçi projeleri destekleyeceğiz. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak dijital hizmetler geliştirecek, belediye personelinin teknoloji eğitimlerini güçlendirecek ve yerel hizmetlerde inovasyonu teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.