Edirne Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanıyor - Son Dakika
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Edirne Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanıyor

Edirne Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanıyor

Edirne Belediye Meclisi, 30 Eylül'de olağanüstü toplantısını gerçekleştirecek.

27.09.2024 14:49
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Edirne Belediye Meclisi olağanüstü toplanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Meclisi, 2024 yılındaki 1. olağanüstü toplantısını Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında yapacak.

Toplantı, 30 Eylül Pazartesi Günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlenecek.

İtfaiyecilik Haftası

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler İtfaiyecilik Haftası kapsamında müzeleri ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim etkinliği düzenledi.

Programda, öğrencilere yangın güvenliği, acil durum müdahale yöntemleri ve itfaiye ekipmanları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Öğrenciler, yangın söndürme tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulurken, itfaiye araçlarını ve ekipmanlarını yakından tanıdılar.

Etkinlik kapsamında, itfaiye personeli öğrencilere yangın çıkışı durumunda izlenmesi gereken adımları anlatarak, güvenli davranış biçimlerini vurguladı.

Ayrıca, yangın simülasyonları düzenlenerek, öğrencilerin acil durum anındaki davranışları hakkında pratik deneyim kazanmaları sağlandı.

Program sonunda, katılan öğrencilere itfaiyecilik faaliyetleriyle ilgili broşürler verildi.

Dünya Turizm Günü

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Dünya Turizm Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında 1980 yılından itibaren Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül tarihinin Dünya Turizm Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünya Turizm Günü'nün amacının, turizmin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekerek önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak olduğunu aktaran Avcı, mesajında şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turist için bir cazibe merkezi olan ülkemiz, farklı turizm türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Standart tatil seçeneklerinin yanı sıra termal turizm, yat turizmi, inanç turizmi, yayla turizmi, kongre turizmi, dağ ve kayak turizmi, sualtı dalışı gibi alternatiflerin çoğaldığı sektörde, kültür turizmi son yılların gözde türleri arasına girmiştir. Kişilerin kültürel amaçlarla yaptıkları seyahatlerin artması sonucu doğan kültür turizmi; kültür varlıklarının anlam ve değer kazanmasına, toplumda kültür varlıklarının korunması ve yaşatılması için farkındalık ve bilinç oluşmasına vesile olmuştur.

Günümüz koşullarında değişen ve gelişen müzecilik anlayışı ile turistlerin farklı ihtiyaçlarına da cevap veren müzeler, bulundukları kentlerin cazibe merkezlerine dönüşmüştür. Kafe, kütüphane, konser salonu gibi farklı mekanlarıyla ve interaktif sergileme teknikleri, atölye faaliyetleriyle gelen misafire farklı deneyimler sunan müzeler, kültür turizminin sürdürülebilir olmasına da katkı sunmaktadır."

Kaynak: AA

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