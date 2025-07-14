15 Temmuz’da Şehit Aileleriyle Buluşma - Son Dakika
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15 Temmuz’da Şehit Aileleriyle Buluşma

14.07.2025 23:04
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Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Trakya Üniversitesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve gazi yakınları ile sohbet etti.

Sezer, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin istiklali ve istikbali söz konusu olduğunda tarifsiz bir maneviyatla, diliyle ve kalbiyle ülkesine sahip çıkarak kaderini yeniden yazdığını söyledi.

15 Temmuz'da Türk milletinin çıplak ellerle tanklara "dur" diyerek Türkiye'yi bataklığa sürüklemek isteyen dış mihraklara ve onların içerideki maşalarına geçit vermediğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gerçekten de önemli bir destandır. Çünkü 15 Temmuz'da hiç kimse bu millete 'vatanınız elden gidiyor, çıkın' demeden insanlar kendilerini sokaklarda bulmuşlardır. Bayrağını eline alan, kimi terliğiyle, kimi evde ne bulmuşsa giyip yola çıkmıştır. Bugün aradan dokuz yıl geçti ama gözünüzü kapatıp bir bakın. Bütün şehir meydanlarında Türk bayraklarıyla, İstiklal Marşı'yla, sela ve ezan sesleriyle beraber bu millet aslında kimliği neyi gerektiriyorsa onu ortaya koymuştur. Bir sela sesiyle beraber herkes yerinden fırlamıştır ve vatan elden gidiyor diye sokaklara dökülmüştür."

Sezer, her karış toprağında binlerce şehidin ve gazinin emeğinin olduğu mübarek vatan topraklarının Allah'ın izniyle sonsuza kadar Türk yurdu olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin, İslam'ın, Türk milletinin ve gönül coğrafyasının son kalesi olduğunu belirten Sezer, "Bu kaleye sahip çıkmak her millet evladının ecdadına karşı borcudur. Biz Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ancak milletimize güveniriz. Cumhurbaşkanımız da 15 Temmuz'da 'milletimize güveniyoruz ve onlar ne dediyse onu yapıyoruz' dedi. Gerçekten de bu millet bu vatanını asla yalnız bırakmamıştır ve zor durumda ne fedakarlık varsa onu göstermiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden de şehitlerin Türk milletinin onuru olduğunu belirtti.

Şehitlerin ülke topraklarının bekası için canlarını hiçe sayan kutlu birer inancın temsilcileri olduğunu aktaran Ergüden, "Onların fedakarlığı bu ülkenin bağımsızlık iradesinin temelidir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ise Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar vatanı koruyan, vatanı namus bilen, asil Türk milletinin, aynı cesaret ve özgüveni 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı da gösterdiğini kaydetti.

Programa 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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