Edirne\'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Üniversite öğrencileri Ergan Dağı'nda ilk kayak heyecanını yaşadı

Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri ilk defa kayak yapmanın heyecanını yaşadılar. Ergan Dağı Kayak Merkezi, doğal güzelliğiyle dikkat çeken nadir kayak merkezlerinden biri olup, hafta sonunda kayak severlerle dolup taşmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, DEÜ'lü öğrenciler Ergan Dağı'nda kayak eğitimi aldılar. Öğrenciler, Erzincan'ın doğal güzelliklerini ve Ergan Dağı Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini ifade ettiler.