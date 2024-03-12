Edirne\'de yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de Gümrük Kaçağı İçki ve Tütün Operasyonu

Edirne'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 140 şişe içki, 144 elektronik sigara, 7 bin 330 adet elektronik sigara ateşleyici aparatı, 220 paket sigara, 26 paket puro, 240 paket tütün, 47 adet çeşitli elektronik eşya, 258 gram hurda altın ve 6 oto yedek parçası bulundu. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.