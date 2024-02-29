Edirne\'de yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı

Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: O zamanlar fark etmedim ama çok özlüyorum

Arda Turan, UEFA TV'ye yaptığı açıklamada EURO 2008'deki yarı final maçını ve o dönemdeki takım arkadaşlarını özlediğini belirtti. Turan, o turnuvada başarılı bir performans sergilediklerini ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerini şimdi daha iyi anladığını söyledi.