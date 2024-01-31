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Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 24 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Pakistan ve Afganistan uyruklu olan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

31.01.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Pakistan, Edirne, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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