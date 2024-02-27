Edirne'de jandarma tarafından tespit edilen 37 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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Edirne'de jandarma tarafından tespit edilen 37 internet sitesine erişim engellendi

Edirne\'de jandarma tarafından tespit edilen 37 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 37 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı faaliyetlerde bulunan internet sitelerini tespit etti. Bu sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi. Ayrıca Edirne'de okul önlerinde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı ve park halindeki bir aracın aküsü çalındı.

27.02.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 37 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 37 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Edirne'de okul önlerinde denetim yapıldı

Edirne'de okulların çevresinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde kentte 35 personel ile okul girişlerinde denetim gerçekleştirildi.

Şüpheli görülen kişiler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirildi.

Öğrencilerin güvenli eğitimi için görev alan polis ekipleri, okul çevrelerindeki işletmelere de sigara satışı konusunda uyarılarda bulundu.

Park halindeki aracın aküsü çalındı

İpsala ilçesinde park halindeki aracın aküsü çalındı.

Köprü Mahallesi'ne aracını park eden Y.S, döndüğünde aracını çalıştıramadı.

Yaptığı kontrolde akünün yerinde olmadığını fark eden Y.S, İpsala Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de jandarma tarafından tespit edilen 37 internet sitesine erişim engellendi - Son Dakika
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