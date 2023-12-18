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Edirne'de 490 hormon ilacı ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 490 hormon ilacı ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi. Otomobil sürücüsü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edirne\'de 490 hormon ilacı ele geçirildi
18.12.2023 - 09:39,
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Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 490 hormon ilacı ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada ithali ve ihracı yasaklı olan 490 hormon ilacı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Edirne, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 490 hormon ilacı ele geçirildi - Son Dakika
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