Edirne'de 7. Satranç Turnuvası

Edirne'de 7. Sevinç Sinecikli Satranç Turnuvası düzenlenecek.

Satranç Federasyonu İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Sinecikli Ailesi'nin destekleri ile organize edilen turnuva bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek.

Edirne Gençlik Merkezinde 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek turnuva, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı ve açık yaş olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek.

Başvuruların yarışma gününe kadar çevrimiçi olarak www.edirne.tsf.org.tr adresi üzerinden yapıldığı turnuvada dereceye giren sporculara 31 bin 400 lira ödül ile kupa ve madalya verilecek.