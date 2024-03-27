Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

27.03.2024 10:51
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Komando ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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