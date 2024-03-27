Edirne\'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranı Araştırması Sonuçları Açıklandı

Türkiye Yaşlı Profili Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye'de yaşlı nüfus oranı en düşük olan il Şırnak olarak belirlendi. Yaşlıların büyük çoğunluğu kendini mutlu hissederken, yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il ise Diyarbakır oldu. Araştırma ayrıca Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı bakımından dünya genelinde 67. sırada yer aldığını gösterdi.