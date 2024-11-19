Edirne\'de AFAD Gönüllüsü Eğitimleri Başladı

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Edirne'de destek AFAD Gönüllüsü eğitimlerinin 3. etabı başladı.

AFAD Edirne İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD eğitim birimi tarafından, kurumun toplantı salonunda verilen eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra uygulamalı konular da ele alınıyor.

Gönüllülere, acil durum yönetimi, ilk yardım, arama kurtarma teknikleri gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor.

Eğitimlerin ardından 22 Kasım cuma günü yapılacak sınavda başarılı olanlar destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanacak.