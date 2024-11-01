Edirne\'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Güncel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Keşan Devlet Hastanesi'nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen hastayı taşıyan T.G'nin kullandığı 22 ABR 458 plakalı ambulans, Çöpköy Mahallesi girişindeki kavşakta, O.K. idaresindeki 59 AGJ 763 plakalı otomobille çarpıştı.

Devrilen ambulansın sürücüsü ile sağlık personeli G.Y, M.E, hasta yakını A.S. ve hasta M.S. ile otomobil sürücüsü ve yolcu A.O.K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Uzunköprü ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanelerine kaldırıldı.