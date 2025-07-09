Edirne'de Anız Yangını: Yol Kapandı

1) EDİRNE'DE ANIZ YANGINI; HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NA GİDEN YOL ULAŞIMA KAPATILDI

EDİRNE'ye bağlı Kayapa köyü yakınlarında çıkan anız yangını nedeniyle alevlerin tehdit ettiği Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol, dumanla kaplandı. Görüş mesafesinin düştüğü yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Kayapa köyünde, akşam saatlerinde biçilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken alevler bölgedeki ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken alevler bu sırada, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yolu tehdit etmeye başladı. Karayolu kenarındaki otların da tutuşmasıyla yol tamamen dumanla kaplandı. Polis ekipleri, görüş mesafesinin düştüğü yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapattı.

Yangın sırasında hasat ettiği tarlasında bulunan Şevket Kaya da yeni sardığı balyaları kurtarmaya çalıştı. Tarladaki işçilerle birlikte zamanla yarışan Kaya, "Yangının bize ulaştığını görünce alelacele balyaları hemen traktöre taşıdık ama bu sırada 9 balya yandı. Zarar olacak, o önemli değil. Umarım yangın daha da büyümezö diye konuştu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, YOL AÇILDI

Edirne'nin Kayapa köyünde başlayan anız yangını, Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile köylülerin müdahalesinin ardından 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) destek verdi. Yangında alevlerin tehdit etmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden yol, 2 saatin ardından trafiğe açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.