Edirne'de Araç Kundaklama Olayı

Edirne'de park halindeki 2 araç kundaklandı.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 araç, iddiaya göre N.B. tarafından ateşe verildi.
Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada araçları yakan N.B'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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