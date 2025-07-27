Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Bostanpazarı'nda yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da takip ettiği uygulamada, 18 kişi ve 55 araç sorgulandı, kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi - Son Dakika
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