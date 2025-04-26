Edirne\'de Asayiş ve Trafik Uygulaması

Edirne'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 193 kişi ve 63 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince Yıldırım Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 13 ekip ve 27 personel görev aldı.

Uygulamada 193 kişi ve 63 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamaya Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da katılarak çalışmaları yerinde takip etti.

Karaburun, bir kahvede vatandaşlarla sohbet etti, gelen soruları yanıtladı.