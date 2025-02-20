Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti

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Edirne'de 19 yaşındaki K.K., tartıştığı babası M.K.'yı bıçakla yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan baba M.K.'nin durumu belirsizliğini korurken, K.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

20.02.2025 00:16  Güncelleme: 07:43
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Edirne'detartıştığı babası M.K.'yı bıçakla yaralayan 19 yaşındaki K.K. polislerin çalışmalarının ardından yakalandı.

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

SALDIRGAN OĞUL YAKALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerinden kaçan K.K. polis ekiplerince yakalandı.

Edirne\'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hak Yemez:
    Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın 139 1 Yanıtla
  • Can dostum:
    Oğul Senin Derdin Ne 74 4 Yanıtla
  • Mehmetarif Kurtyüzü:
    SendeMiOğulOğul AnaBabayaOfBileDemeyin diyenKitabımız dünyadaMilyar insan var ama hangisi BitanesiBabamBitanesiAnam 55 1 Yanıtla
  • Gakko 23:
    azadi mor 7 cedddin 14 11 Yanıtla
  • SELO:
    ANNE BABANIN EĞİTEMEDİĞİ BEBELERİ BİLE REİSE YÜKLEYEN KENDİNİ BİLMEZLER VAR SÖZ BİTMİŞ 10 12 Yanıtla
  • C. Mersin:
    K.K M.K ne koskoca insanların ismini soy ismini yazmaya mı korkuyorsun. Böyle habercilik yok 7 14 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    ağlasam mı gülsem mi hangi duyguyu yaşasam bilemedin 11 5 Yanıtla
  • Barbaros:
    çok zor bir durum 15 0 Yanıtla
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