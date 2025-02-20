Edirne\'de baba-oğul tartışması kanlı bitti

Güncel

Kar küreme aracı dahi yolda kaldı

3 dünya devi birden talip oldu

Ankara\'da eğitime ara verilip verilmeyeceği belli oldu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Tanklar sınırı geçti! İsrail ateşkese rağmen Gazze\'ye saldırdı

Osimhen transferinde usulsüzlük var

Edirne'detartıştığı babası M.K.'yı bıçakla yaralayan 19 yaşındaki K.K. polislerin çalışmalarının ardından yakalandı.

Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde K.K. (19) ile babası M.K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. yanındaki bıçakla babasını yaraladı.

SALDIRGAN OĞUL YAKALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.K, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerinden kaçan K.K. polis ekiplerince yakalandı.