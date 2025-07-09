Edirne'de Balya İşçileri Kavurucu Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Edirne'de Balya İşçileri Kavurucu Sıcakla Mücadele Ediyor

09.07.2025 11:22
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Edirne'de buğday hasadının ardından balya işçileri, 35-40 derece sıcaklıkta çalışarak ekmek kazanıyor.

EDİRNE'de buğday hasadının tamamlandığı tarlalarda, balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı. İşçiler, buğday saplarının dönüştürüldüğü 25 kiloluk balyaları, 35 ile 40 derece arasında seyreden kavurucu sıcakta taşıyarak, evlerine ekmek götürmeye çalışıyor.

Kentte buğday hasadının tamamlandığı tarlalarda, bu kez balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Buğdaydan geriye kalan saplar ise tarlalarda traktörlerde bağlı makinelerle, 25 kiloluk balya haline dönüştürülüyor. Balyalar, mevsimlik olarak bölgeye çalışmak üzere gelen işçiler tarafından traktörün çekicisine yükleniyor. Hava sıcaklıklarının 35 ile 40 derece arasında değiştiği kentte, işçiler ağır balyaların yanında kavurucu sıcakla da mücadele ediyor. İşçiler, tanesi 15 liradan balya taşıyarak günde ortalama 3 bin lira kazanıyor. Zorlu mesaide işçiler, sıcak ve tozdan korunmak için başlarına tülbent bağlayarak çalışıyor.

'SICAK FALAN DİNLEMİYORUZ'

Kavurucu sıcakta balya toplayan Deniz Toprak (32), saat 08.00'de başladıkları mesainin gün boyu sürdüğünü söyledi. Toprak, Sıcak falan dinlemiyoruz. 40 derece de olsa ağır ağır çalışıyoruz. Kimisine pahalı geliyor ama gelsinler tarlada bir gün çalışsınlar. Bu havada yediğine dikkat edeceksin. Yağlı yemeyeceksin, hafif yiyeceksin. Hava şartlarına bağlı olarak günlük 700 ile 1300 arasında balya taşıyoruz. Şu anda balya başı 20 liradan çalışıyoruz dedi. Uzunköprü ilçesinden gelerek 30 yıldır balya toplayan İdris Zeyrek ise, Her sene buraya geliyoruz. Hayvanların yemini bu işten kazanıyoruz. Çok sıcak olduğunda biraz yavaşlıyoruz. Sabah ve akşam serinliğinde daha çok çalışıyoruz. Günde 600-700 balya attığımız da oluyor, serin havada 1200-1300'e kadar çıkıyor. Kazandığımız parayı kışa saklıyoruz. Unumuz, yağımız, çocukların ihtiyaçlarını bu işle karşılıyoruz. Bir balya işi 1,5 günde de bitiyor, havaya göre değişiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Balya İşçileri Kavurucu Sıcakla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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