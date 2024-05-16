Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada 5. Sokak'taki bir evde 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan farklı uyruklardaki göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

16.05.2024 01:11
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Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Çavuşbey Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Ekipler, 5. Sokak'taki bir evde 16 düzensiz göçmen yakaladı.

Farklı uyruklardaki düzensiz göçmenler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Göçmen, Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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